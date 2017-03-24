Копачі бурштину завершили пікет райвідділу поліції на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Близько 200 жителів села Борове завершили акцію протесту під райвідділом поліції у селищі Зарічне. Про це кореспонденту УНН повідомила інспектор відділу комунікації управління НП у Рівненській області Марія Юстицька.
За її словами, сутичок із силовиками не зафіксовано.
“Люди вимагали дозволити вільно мити бурштин. Акція, яка тривала 6 годин, виявилася мирною, порушень порядку не було”, — зауважила Марія Юстицька.
Як повідомляв УНН, сьогодні у райцентрі Зарічне копачі бурштину пікетували райвідділ поліції. Сутичок з силовиками не було.
Напередодні в Зарічненському районі оперативний штаб Нацгвардіі вилучив на території Зарічненського району кілька мотопомп для незаконного видобутку каменю.
Сьогодні ж поліцейські вилучили у бурштинокопачів шість мотопомп, самохідну машину та три автомобілі.