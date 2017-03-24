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Копачі бурштину завершили пікет райвідділу поліції на Рівненщині

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Близько 200 жителів села Борове завершили акцію протесту під райвідділом поліції у селищі Зарічне. Про це кореспонденту УНН повідомила інспектор відділу комунікації управління НП у Рівненській області Марія Юстицька.

За її словами, сутичок із силовиками не зафіксовано.

“Люди вимагали дозволити вільно мити бурштин. Акція, яка тривала 6 годин, виявилася мирною, порушень порядку не було”, — зауважила Марія Юстицька.

Як повідомляв УНН, сьогодні у райцентрі Зарічне копачі бурштину пікетували райвідділ поліції. Сутичок з силовиками не було.

Напередодні в Зарічненському районі оперативний штаб Нацгвардіі вилучив на території Зарічненського району кілька мотопомп для незаконного видобутку каменю.

Сьогодні ж поліцейські вилучили у бурштинокопачів шість мотопомп, самохідну машину та три автомобілі.

Українські Національні Новини

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