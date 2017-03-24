Копатели янтаря завершили пикет райотдела полиции в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 24 марта. УНН. Около 200 жителей села Боровое завершили акцию протеста под райотделом полиции в поселке Заречное. Об этом корреспонденту УНН сообщила инспектор отдела коммуникации управления НП в Ровенской области Мария Юстицкая.
По ее словам, столкновений с силовиками не зафиксировали.
"Люди требовали позволить свободно мыть янтарь. Акция, которая длилась 6 часов, оказалась мирной, нарушений порядка не было", - отметила Мария Юстицкая.
Как сообщал УНН, сегодня в райцентре Заречное копатели янтаря пикетировали райотдел полиции. Столкновений с силовиками не было.
Накануне оперативный штаб Нацгвардии изъял на территории Заречненского района несколько мотопомп для незаконной добычи камня.
Сегодня же полицейские изъяли у копателей янтаря шесть мотопомп, самоходную машину и три автомобиля.