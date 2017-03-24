Копачі бурштину на Рівненщині розпочали пікет райвідділу поліції

У відомстві зазначають, що копачі вимагають дозволити безперешкодно добувати бурштин.

“Акція мирна, сутичок з поліцією немає”, — зазначила речник Ольга Олійник.

У поліції не виключають, що акція протесту зумовлена вчорашніми вилученнями техніки для видобутку бурштину. Зокрема, минулої ночі на території заповідника у Рокитнівському районі бійці оперштабу вилучили самохідну установку на базі автомобіля “ГАЗ 66”, яку задіювали для своєї протиправної діяльності старателі.

Автомобіль, яким копачі транспортували мотопомпу, 11 пожежних рукавів та інше знаряддя для видобутку бурштину-сирцю, правоохоронці виявили та вилучили між селами Єльне та Більськ Рокитнівського району. Керував вантажівкою 37-річний житель Більська. Усе вилучене помістили на територію Рокитнівського відділення поліції.

Нагадаємо, 22 березня старателі бурштину пошкодили заповідник міжнародного значення на Рівненщині.