Копатели янтаря в Ровенской области начали пикет райотдела полиции

В ведомстве отмечают, что копатели требуют разрешить беспрепятственно добывать янтарь.

"Акция мирная, столкновений с полицией нет", - отметила спикер Ольга Олийнык.

В полиции не исключают, что акция протеста обусловлена ​​вчерашними изъятиями техники для добычи янтаря. В частности, минувшей ночью на территории заповедника в Рокитновском районе бойцы оперштаба изъяли самоходную установку на базе автомобиля "ГАЗ 66", которую задействовали для своей противоправной деятельности старатели.

Автомобиль, которым копатели транспортировали мотопомпу, 11 пожарных рукавов и другие орудия для добычи янтаря-сырца, правоохранители обнаружили и изъяли между селами Ельное и Бельск Рокитновского района. Руководил грузовиком 37-летний житель Бельска. Все изъятое поместили на территорию Рокитновского отделение полиции.

Напомним, 22 марта старатели янтаря нанесли вред заповеднику международного значения в Ровенской области.