Конвой Червоного Хреста привіз у Авдіївку ковдри, матраци і свічки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Авдіївку сьогодні прибув конвой Червоного Хреста, ящо привіз для жителів свічки, лампи, ковдри та матраци. Представники також планують передати електричний генератор. Про це у коментарі УНН повідомила керівник прес-служби Червоного Хреста Санела Байрамбашич.
“Краще сказати, що це просто ургентна допомога Червоного Хреста. Наш представник зараз там (в Авдіївці — ред.) перебуває. Там роздали людям більше ніж 2,5 тис. свічок, біля одної тисячі ламп, більше 2,7 тис. ковдр і біля 500 матраців. Учора теж ми також надали більше 300 ковдр”, — повідомила С.Байрамбашич.
Вона зазначила, що представники Червоного Хреста також планують передати електричний генератор.
“Ми також запитали обидві сторони коли закінчаться обстріли, щоб відремонтувати труби”, — додала С.Байрамбашич.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
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