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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конвой Красного Креста привез в Авдеевку одеяла, матрасы и свечи

Конвой Красного Креста привез в Авдеевку одеяла, матрасы и свечи

Киев • УНН

 • 27282 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Авдеевку сегодня прибыл конвой Красного Креста, который привез для жителей свечи, лампы, одеяла и матрасы. Представители также планируют передать электрический генератор. Об этом в комментарии УНН сообщила руководитель пресс-службы Красного Креста Санела Байрамбашич.

"Лучше сказать, что это просто ургентная помощь Красного Креста. Наш представитель сейчас там (в Авдеевке - ред.) находится. Там раздали людям более 2,5 тыс. свечей, около одной тысячи ламп, более 2,7 тыс. одеял и около 500 матрасов. Вчера тоже мы также предоставили более 300 одеял ", - сообщила С.Байрамбашич.

Она отметила, что представители Красного Креста также планируют передать электрический генератор.

"Мы также спросили обе стороны когда закончатся обстрелы, чтобы отремонтировать трубы", - добавила С.Байрамбашич.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило  ЕС, США, Великобританию, Канаду, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в ОЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Ранее бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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