Конвой Агентства ООН у справах біженців привіз 500 тонн будматеріалів на Луганщину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Минулих вихідних конвой Агентства ООН у справах біженців доставив 500 метричних тон будівельних матеріали для сімей на непідконтрольних уряду територіях Луганської області, чиї будинки були пошкоджені чи зруйновані під час конфлікту. Про це повідомляє прес-реліз Агентства ООН у справах біженців, передає УНН.
“24 вантажівки доставили близько 22 тисяч листів шиферу для дахів, що дозволить продовжити програму відбудови житла у регіоні та відновити ще 200 домогосподарств”, — йдеться у повідомленні прес-релізу.
Також у повідомленні наголосили, що у 2016 році, завдяки Агентству ООН у справах біженців допомогу із відновленням житла отримали 1 200 сімей на непідконтрольних територіях біля Луганську.
“Цього року, Луганський офіс Агентства разом із місцевою будівельною компанією та волонтерами, а також у координації з місцевими адміністраціями, планує завершити відбудову ще 2 тисяч зруйнованих будинків”, — додали у повідомленні прес-релізу.
Нагадаємо, 14 грудня Організація Об’єднаних Націй доставила в Луганськ 634 тонни гуманітарної допомоги.