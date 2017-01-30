Конвой Агентства ООН по делам беженцев привез 500 тонн стройматериалов в Луганскую область

"24 грузовика доставили около 22 тысяч листов шифера для крыш, что позволит продолжить программу восстановления жилья в регионе и восстановить еще 200 домохозяйств", - говорится в сообщении пресс-релиза.

Также в сообщении отметили, что в 2016 году, благодаря Агентству ООН по делам беженцев помощь с восстановлением жилья получили 1200 семей на неподконтрольных территориях возле Луганска.

"В этом году, Луганский офис Агентства вместе с местной строительной компанией и волонтерами, а также в координации с местными администрациями, планирует завершить восстановление еще 2 тысяч разрушенных домов", - добавили в сообщении пресс-релиза.

Напомним, 14 декабря Организация Объединенных Наций доставила в Луганск 634 тонны гуманитарной помощи.