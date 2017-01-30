Конвой Агентства ООН по делам беженцев привез 500 тонн стройматериалов в Луганскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В минувшие выходные конвой Агентства ООН по делам беженцев доставил 500 метрических тонн строительных материалов для семей на неподконтрольных правительству территориях Луганской области, чьи дома были повреждены или разрушены во время конфликта. Об этом сообщает пресс-релиз Агентства ООН по делам беженцев, передает УНН.
"24 грузовика доставили около 22 тысяч листов шифера для крыш, что позволит продолжить программу восстановления жилья в регионе и восстановить еще 200 домохозяйств", - говорится в сообщении пресс-релиза.
Также в сообщении отметили, что в 2016 году, благодаря Агентству ООН по делам беженцев помощь с восстановлением жилья получили 1200 семей на неподконтрольных территориях возле Луганска.
"В этом году, Луганский офис Агентства вместе с местной строительной компанией и волонтерами, а также в координации с местными администрациями, планирует завершить восстановление еще 2 тысяч разрушенных домов", - добавили в сообщении пресс-релиза.
Напомним, 14 декабря Организация Объединенных Наций доставила в Луганск 634 тонны гуманитарной помощи.