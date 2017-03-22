Конвертцентр з обігом 50 млн грн викрили в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Харкові поліція припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у 50 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Вчора, 21 березня, правоохоронці провели 14 обшуків, в результаті яких вилучили 700 тисяч гривень та понад 30 печаток фіктивних підприємств.
Поліція встановила осіб, які організували роботу конвертаційного центру. Для прикриття незаконної діяльності реальних суб’єктів господарювання використовували підконтрольні їм підприємства.
Безготівкові кошти реальних товариств надходили на рахунки “ручних” комерційних структур у вигляді оплати за товари, роботи чи послуги. В подальшому кошти конвертувались у готівку. Ціна за такі послуги — від 10 до 12 відсотків від суми конвертації.
Податковий кредит “ручних” підприємств формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання продукції як у сільгосптовариств, так і у підприємств з ознаками фіктивності.
Протягом 2016 року підприємства, які входили до складу конвертаційного центру, “відмили” понад 50 мільйонів гривень.
Поліцейські вилучили понад 700 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, 33 печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, електронні носії інформації, бухгалтерські документи та чорнові записи.
Як повідомляв УНН, ГПУ провела обшуки в осіб з оточення В.Януковича та А.Клюєва.