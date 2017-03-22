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Конвертцентр с оборотом 50 млн грн разоблачили в Харькове

Конвертцентр с оборотом 50 млн грн разоблачили в Харькове

Киев  •  УНН

 • 10150 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Харькове милиция прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Вчера, 21 марта, правоохранители провели 14 обысков, в результате которых изъяли 700 тыс гривен и более 30 печатей фиктивных предприятий.

Полиция установила лиц, которые организовали работу конвертационного центра. Для прикрытия незаконной деятельности реальных субъектов хозяйствования использовали подконтрольные им предприятия.

Безналичные средства реальных обществ поступали на счета "ручных" коммерческих структур в виде оплаты за товары, работы или услуги. В дальнейшем средства конвертировались в наличные. Цена за такие услуги - от 10 до 12 процентов от суммы конвертации.

Налоговый кредит "ручных" предприятий формировался за счет использования псевдоопераций по приобретению продукции как в сельхозобществ, так и у предприятий с признаками фиктивности.

В течение 2016 года предприятия, которые входили в состав конвертационного центра, "отмыли" более 50 млн. гривен.

Полицейские изъяли более 700 тыс гривен, компьютерную технику, 33 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи.

Как сообщал УНН, ГПУ провела обыски у лиц из окружения В.Януковича и А.Клюева.

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