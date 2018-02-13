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Конверт з білим порошком надійшов в офіс Обами

Конверт з білим порошком надійшов в офіс Обами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Вашингтоні в офіс екс-президента США Барака Обами надійшов конверт з білим порошком. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

За інформацією ЗМІ, в офісі працює поліція.

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Видання зазначає, що Обама зняв приміщення після відходу з поста президента в січні 2017 року. Також в будівлі знаходиться штаб-квартира всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Нагадаємо, 12 лютого конверт із білим порошком отримала дружина сина президента США Дональда Трампа-молодшого.

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