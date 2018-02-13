Конверт с белым порошком поступил в офис Обамы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Вашингтоне в офис экс-президента США Барака Обамы поступил конверт с белым порошком. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
По информации СМИ, в офисе работает полиция.
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Издание отмечает, что Обама снял помещение после ухода с поста президента в январе 2017 года. Также в здании находится штаб-квартира Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Напомним, 12 февраля конверт с белым порошком получила жена сына президента США Дональда Трампа-младшего.