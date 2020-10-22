Концесія інфраструктури позбавить бюджет від зайвого навантаження - економіст

За його словами, концесійні договори передбачають утримання інфраструктурних об’єктів за рахунок інвесторів, а отже бюджет звільняється від необхідності витрачати на це кошти платників податків.

“Кошти, які вивільняться у державному бюджеті на утримання інфраструктурних збиткових об’єктів, держава зможе перенаправити на інші статті витрат. Зокрема, частина з них може бути направлена на соціальні статті. Тобто, це дасть можливість підвищити зарплати, пенсії”, — розповів економіст.

А ось перетворити збитковий інфраструктурний об’єкт, як-от залізничний вокзал або дорогу, за словами Новака, на прибутковий — це вже завдання концесіонера, визначене умовами договору з державою.

“Концесіонер буде вирішувати, що йому потрібно зробити конкретно на кожному об’єкту, щоб вивести його на прибутковість. Бо концесіонер має єдину мету діяльності — отримання прибутку. Держава перестає фінансувати це підприємство, єдине — держава має розробити свої вимоги до концесіонера. А вже потім вивільнені внаслідок передачі збиткових об’єктів кошти будуть використані на інші потреби, які визначає уряд, коли приймає бюджет”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, цього року Україна успішно передала в концесію два порти - “Ольвія” та “Херсон”. Переможцем конкурсу на концесію порту “Херсон” стала компанія “Рисоіл-Херсон”. Своєю чергою концесіонером порту “Ольвія” стала катарська компанія QTerminals.

“Рисоіл-Херсон” зобов’язалася інвестувати в розвиток порту “Херсон” близько 300 млн грн. І ще 18 млн грн — вкласти в місцеву інфраструктуру. Концесія надається на 30 років, але вже до 2030 року концесіонер зобов’язався забезпечити обсяги перевалки вантажів на рівні не менше ніж 1,36 млн тонн. Водночас, концесія порту “Ольвія” надається на 35 років. Концесійні умови передбачають відрахування QTerminals щорічних концесійних платежів державі обсягом 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов’язань на 3,4 млрд грн (за 5 років). Також катарська компанія зобов’язана вкласти у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини 80 млн грн.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, на черзі - концесійні проекти у портах “Чорноморську”, Одеси, Ізмаїла та Бердянська.

Також в концесію планується передати сім залізничних вокзалів.

“Загальний обсяг інвестицій, необхідний для модернізації 7 залізничних вокзалів — 3,8 млрд грн. Зараз ми проходимо необхідні процедури, які, звісно, хотілось би пришвидшити. У середньому концесійний проект триває 22 місяці, з яких 12 — на підготовку. У грудні матимемо рішення щодо доцільності підготовки ТЕО залізничних вокзалів, до березня 2021 року — ТЕО проектів, і наступний крок — оголошення концесійних конкурсів”, — розповів Криклій.

Довідка УНН: Концесія — тимчасове платне володіння об’єктами, що належать державі або територіальній громаді. Концесія передбачає обов’язкові платежі та інші матеріальні блага на користь держави з боку концесіонера.