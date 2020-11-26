Концепція реформування шахт направлена в уряд на затвердження - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В.о. міністра енергетики Юрій Бойко повідомив, що концепція реформування вугільної галузі передана на затвердження в уряд, передає УНН з сьогоднішнього брифінгу.
“На мій погляд, це досить збалансований і єдино можливий в таких умовах підхід до вирішення непростої проблеми вугільних регіонів, шахт і людей, які населяють дані міста”, — зазначив Бойко.
Раніше концепцію реформування вугільної галузі представила Ольга Буславець — донедавна очільниця Міненерго, а з 20 листопада — перший заступник міністра.
За її словами, з-поміж декількох варіантів реформування було визначено пріоритетним спосіб поєднання процесу приватизації та процесу інтеграції державних шахт до ПАТ “Центренерго”. Такий шлях включає в себе розподіл шахт на три групи. Перша група — шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ “Центренерго” і є його ресурсною базою. Друга — шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт — такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.
Розробляти концепцію Буславець допомагала Німеччина, яка вже пройшла шлях трансформації шахтарських мономіст.