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Концепция реформирования шахт направлена в правительство на утверждение - Минэнерго

Концепция реформирования шахт направлена в правительство на утверждение - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. И.о. министра энергетики Юрий Бойко сообщил, что концепция реформирования угольной отрасли передана на утверждение в правительство, передает УНН с сегодняшнего брифинга.

"На мой взгляд, это достаточно сбалансированный и единственно возможный в таких условиях подход к решению непростой проблемы угольных регионов, шахт и людей, населяющих данные города", - отметил Бойко.

Ранее концепцию реформирования угольной отрасли представила Ольга Буславец - до недавнего времени руководительница Минэнерго, а с 20 ноября - первый заместитель министра.

По ее словам, среди нескольких вариантов реформирования был определен приоритетным способ сочетания процесса приватизации и процесса интеграции государственных шахт в ПАО "Центрэнерго". Такой путь включает в себя распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми генерациями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.

Разрабатывать концепцию Буславец помогала Германия, которая уже прошла путь трансформации шахтерских моногородов.

Украинские Национальные Новости

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