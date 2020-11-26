Концепция реформирования шахт направлена в правительство на утверждение - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. И.о. министра энергетики Юрий Бойко сообщил, что концепция реформирования угольной отрасли передана на утверждение в правительство, передает УНН с сегодняшнего брифинга.
"На мой взгляд, это достаточно сбалансированный и единственно возможный в таких условиях подход к решению непростой проблемы угольных регионов, шахт и людей, населяющих данные города", - отметил Бойко.
Ранее концепцию реформирования угольной отрасли представила Ольга Буславец - до недавнего времени руководительница Минэнерго, а с 20 ноября - первый заместитель министра.
По ее словам, среди нескольких вариантов реформирования был определен приоритетным способ сочетания процесса приватизации и процесса интеграции государственных шахт в ПАО "Центрэнерго". Такой путь включает в себя распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми генерациями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.
Разрабатывать концепцию Буславец помогала Германия, которая уже прошла путь трансформации шахтерских моногородов.