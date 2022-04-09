Концентрований біль і зруйноване життя: новий фоторепортаж із розбомблених Гостомеля та Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На звільненій Київщині, а саме у Бучі та Гостомелі, працюють рятувальники, піротехніки та правоохоронці. УНН підготував новий фоторепортаж із розбомблених містечок.
2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника.
Після побаченого у Бучі влада і правоохоронці заявили про геноцид.
8 квітня у Бучі розпочали ексгумацію тіл загиблих, похованих у братській могилі.
Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, на сьогодні є дані від міської влади про те, що у Бучі, що під Києвом, звідки на початку квітня відійшли російські війська, було вбито 360 мирних жителів, серед яких щонайменше 10 - діти.
Про Гостомель інформації наразі менше, але з відомостей, які надходять, можна зробити висновок, що ситуація там не краща.
Так, у будівлі одного з побутових приміщень знайдено 11 тіл загиблих цивільних громадян України, убитих рашистськими окупантами.
Ще одним символом звірств російських військових став знищений найбільший у світі літак "Мрія".
Наразі правоохоронці продовжують документувати злочини окупантів.
За словами глави МВС Дениса Монастирського, про кількість жертв російської агресії серед мирного населення на Київщині можна буде говорити за кілька тижнів.