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Контррозвідка ООС затримала бойовика “ЛНР”, який міг готувати теракти

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито та затримано бойовика “2-го армійського корпусу “ЛНР”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Об’єднаних сил, передає УНН.

“Наприкінці червня 2018 року співробітники військової контррозвідки СБУ та військовослужбовці 59 ОМБр зі складу Об’єднаних сил, у взаємодії з головним управлінням Національної поліції України по Луганській області поблизу м. Щастя затримали учасника незаконних збройних формувань "ЛНР", який намагався відвідати родичів на підконтрольній Україні території”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час опитування затриманого, силовики встановили, що неодноразово засуджений 30 річний уродженець Свердловська після звільнення в 2016 році з Луганського СІЗО добровільно приєднався до терористичної організації “ЛНР”, де під керівництвом російських військових у складі 2-ї мотострілецької бригади перебував у резерві на випадок наступу ЗСУ на Луганськ.

За матеріалами військової контррозвідки стосовно затриманого громадянина України відкрито кримінальне провадження, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Під час здійснення досудового слідства затриманий свою вину визнав, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Затриманий активно співпрацює зі слідством.

Військові контррозвідники Об’єднаних сил не виключають, що бойовик був направлений на мирну територію України для підготовки та вчинення диверсій. За достатності доказів, його дії можуть бути перекваліфіковані.

Нагадаємо, за даними розвідки внаслідок порушення режиму припинення вогню минулої доби 4 окупанти отримали важкі поранення.

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