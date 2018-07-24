Контрразведка ООС задержала боевика "ЛНР", который мог готовить теракты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Военной контрразведкой Объединенных сил разоблачен и задержан боевик "2-го армейского корпуса "ЛНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.
"В конце июня 2018 года сотрудники военной контрразведки СБУ и военнослужащие 59 ОМБр из состава Объединенных сил, во взаимодействии с главным управлением Национальной полиции Украины по Луганской области вблизи г. Счастье задержали участника незаконных вооруженных формирований "ЛНР", который пытался навестить родственников на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе опроса задержанного, силовики установили, что неоднократно судимый 30-летний уроженец Свердловска после освобождения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к террористической организации "ЛНР", где под руководством российских военных в составе 2-й мотострелковой бригады находился в резерве в случае наступления ВСУ на Луганск.
По материалам военной контрразведки в отношении задержанного гражданина Украины открыто уголовное производство, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
При осуществлении досудебного следствия задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Задержанный активно сотрудничает со следствием.
Военные контрразведчики Объединенных сил не исключают, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий. По достаточности доказательств, его действия могут быть переквалифицированы.
Напомним, по данным разведки в результате нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки 4 оккупанта получили тяжелые ранения.