Контрольовані РФ центри на Донбасі "поставили на потік" теракти в Україні - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На території окупованого Донбасу діють спеціальні центри, які скоюють теракти в Україні, допомогу їм надавали громадяни, які проживають у різних областях. Про це на брифінгу заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
"Можу стверджувати, що на території Донецької і Луганської областей, на неконтрольованій території діють спеціальні центри, які координуються кадровими офіцерами російських спецслужб. Прізвищами і конкретними даними цих людей слідство володіє",- сказав А.Матіос.
Він зазначив, що саме такі центри "поставили на потік" теракти в Україні.
"Допомогу у виконанні цих актів надавали досить значна кількість громадян, які проживають на території нашої держави у різних областях", - сказав А.Матіос.
Він зазначив, що мотиви дій таких громадян і матеріальна зацікавленість їх слідством встановлюється і ведеться робота з їх затримання.