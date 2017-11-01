Контролируемые РФ центры на Донбассе "поставили на поток" теракты в Украине - Матиос

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23565 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86236 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143904 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112116 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113660 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110714 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102921 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Контролируемые РФ центры на Донбассе "поставили на поток" теракты в Украине - Матиос

Контролируемые РФ центры на Донбассе "поставили на поток" теракты в Украине - Матиос

Киев  •  УНН

 • 12329 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. На территории оккупированного Донбасса действуют специальные центры, которые совершают теракты в Украине, помощь им оказывали граждане, проживающие в различных областях. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"Могу утверждать, что на территории Донецкой и Луганской областей, на неконтролируемой территории действуют специальные центры, которые координируются кадровыми офицерами российских спецслужб. Фамилиями и конкретными данными этих людей следствие располагает", - сказал А.Матиос.

Он отметил, что именно такие центры "поставили на поток" теракты в Украине.

"Помощь в выполнении этих актов предоставляли достаточно значительное количество граждан, проживающих на территории нашего государства в различных областях", - сказал А.Матиос.

Он отметил, что мотивы действий таких граждан и их материальная заинтересованность следствием устанавливается и ведется работа по их задержанию.

Как сообщал УНН, перед убийством полковника Главного управления разведки Максима Шаповала террористы планировали убийство первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

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