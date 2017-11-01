Контролируемые РФ центры на Донбассе "поставили на поток" теракты в Украине - Матиос

"Могу утверждать, что на территории Донецкой и Луганской областей, на неконтролируемой территории действуют специальные центры, которые координируются кадровыми офицерами российских спецслужб. Фамилиями и конкретными данными этих людей следствие располагает", - сказал А.Матиос.

Он отметил, что именно такие центры "поставили на поток" теракты в Украине.

"Помощь в выполнении этих актов предоставляли достаточно значительное количество граждан, проживающих на территории нашего государства в различных областях", - сказал А.Матиос.

Он отметил, что мотивы действий таких граждан и их материальная заинтересованность следствием устанавливается и ведется работа по их задержанию.

Как сообщал УНН, перед убийством полковника Главного управления разведки Максима Шаповала террористы планировали убийство первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.