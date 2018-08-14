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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Контролери перевіряють інформацію про фальсифікацію вершкового масла під брендами українських виробників

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. З метою перевірки фактів, висвітлених у журналістських розслідуваннях, та у зв’язку з отримання звернень на адресу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо підозри реалізації в торговельних мережах фальсифікованого масла солодковершкового, Держпродспоживслужба надала своїм територіальним органам відповідні доручення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства, передає УНН.

Контролери перевіряють інформацію про фальсифікацію вершкового масла під брендами українських виробників

Зокрема, вказані заходи з недопущення до реалізації, а у разі виявлення в закладах торгівлі – вилучення з обігу, стосуються виключно фальсифікованого масла, на маркуванні якого зазначено виробництво потужностей ТОВ "Техмолпром", ТОВ "Гадячсир", ТОВ "Лозівський молочний завод", ТОВ "Полтавамолпрод", розташованих за адресою вул. Заводська, 1, смт Шишаки Полтавської області, оскільки зазначені підприємства, за даними Держпродспоживслужби, у період з 01.03.2018 по 17.07.2018 виробництво цього продукту за вказаними адресами не здійснювали.

Також у Держпродспоживслужби додали, що не мають наразі підстав для вжиття будь-яких обмежуючих заходів до молочної продукції виробництва ТОВ "Техмолпром", ТОВ "Гадячсир", ТОВ "Лозівський молочний завод", окрім масла у пачках фасування вагою по 250 г вказаних дат виробництва, яке за результатами проведеного розслідування є фальсифікованим і реалізується під вказаними торговими марками.

"Здійснення заходів державного контролю щодо інших товарних позицій вказаних підприємств буде здійснюватися у відповідності до Законів України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, за даними громадських активістів, які періодично досліджують ринок верткого масла, в Україні більше 60% цього продукту – є фальсифікатом.

Зауважимо, проблема підробки молочних продуктів полягає у тому, що виробники приховують використання немолочних (рослинних, зокрема, пальмових жирів) під час виробництва сирів, масла, сметани тощо.

За словами депутата Сергія Тригубенка, розквіт фальсифікату на ринку молочних товарів спровокував тривалий мораторій на перевірки бізнесу, а також низька купівельна спроможність українців.

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