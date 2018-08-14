Контролеры проверяют информацию о фальсификации сливочного масла под брендами украинских производителей

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 7718 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 26813 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 12628 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 56208 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 135566 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 243573 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 187369 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 252436 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 280791 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222642 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.3м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 39928 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 45245 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 37860 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 33881 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 12860 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 311023 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 281512 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 366285 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 520836 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 608621 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 8970 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 47448 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 252438 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 92108 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 87588 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Контролеры проверяют информацию о фальсификации сливочного масла под брендами украинских производителей

Киев • УНН

 • 10337 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. С целью проверки фактов, освещенных в журналистских расследованиях, и в связи с получения обращений в адрес Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей относительно подозрения реализации в торговых сетях фальсифицированного масла сладкосливочного, госпродпотребслужба предоставила своим территориальным органам соответствующие поручения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает УНН.

Контролеры проверяют информацию о фальсификации сливочного масла под брендами украинских производителей

В частности, указанные меры по недопущению к реализации, а в случае обнаружения в заведениях торговли - изъятие из обращения, касающиеся исключительно фальсифицированного масла, на маркировке которого указано производство мощностей ООО "Техмолпром", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод", ООО "Полтавамолпрод", расположенных по адресу ул. Заводская, 1, пгт. Шишаки Полтавской области, поскольку указанные предприятия, по данным Госпродпотребслужбы, в период с 01.03.2018 по 17.07.2018 производство этого продукта по указанным адресам не совершали.

Также в госпродпотребслужбе добавили, что нет пока оснований для принятия каких-либо ограничивающих мер к молочной продукции производства ООО "Техмолпром", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод", кроме масла в пачках фасовки весом по 250 г указанных дат производства , которое по результатам проведенного расследования является фальсифицированным и реализуется под указанными торговыми марками.

"Осуществление мероприятий государственного контроля в отношении других товарных позиций указанных предприятий будет осуществляться в соответствии с Законами Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных", - добавили в пресс-службе.

Напомним, по данным общественных активистов, которые периодически исследуют рынок юркого масла, в Украине более 60% этого продукта - является фальсификатом.

Заметим, проблема подделки молочных продуктов заключается в том, что производители скрывают использование немолочных (растительных, в частности, пальмовых жиров) при производстве сыров, масла, сметаны и тому подобное.

По словам депутата Сергея Тригубенко, расцвет фальсификата на рынке молочных продуктов спровоцировал длительный мораторий на проверки бизнеса, а также низкая покупательная способность украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.14
Bitcoin
$76,264.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.08
Золото
$3,040.96
Ethereum
$1,483.72