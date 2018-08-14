Контролеры проверяют информацию о фальсификации сливочного масла под брендами украинских производителей

В частности, указанные меры по недопущению к реализации, а в случае обнаружения в заведениях торговли - изъятие из обращения, касающиеся исключительно фальсифицированного масла, на маркировке которого указано производство мощностей ООО "Техмолпром", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод", ООО "Полтавамолпрод", расположенных по адресу ул. Заводская, 1, пгт. Шишаки Полтавской области, поскольку указанные предприятия, по данным Госпродпотребслужбы, в период с 01.03.2018 по 17.07.2018 производство этого продукта по указанным адресам не совершали.

Также в госпродпотребслужбе добавили, что нет пока оснований для принятия каких-либо ограничивающих мер к молочной продукции производства ООО "Техмолпром", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод", кроме масла в пачках фасовки весом по 250 г указанных дат производства , которое по результатам проведенного расследования является фальсифицированным и реализуется под указанными торговыми марками.

"Осуществление мероприятий государственного контроля в отношении других товарных позиций указанных предприятий будет осуществляться в соответствии с Законами Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных", - добавили в пресс-службе.

Напомним, по данным общественных активистов, которые периодически исследуют рынок юркого масла, в Украине более 60% этого продукта - является фальсификатом.

Заметим, проблема подделки молочных продуктов заключается в том, что производители скрывают использование немолочных (растительных, в частности, пальмовых жиров) при производстве сыров, масла, сметаны и тому подобное.

По словам депутата Сергея Тригубенко, расцвет фальсификата на рынке молочных продуктов спровоцировал длительный мораторий на проверки бизнеса, а также низкая покупательная способность украинцев.