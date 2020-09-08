Контракт підписано: Ломаченко та Лопес домовилися про очний бій

Сторони доволі довго не могли домовитися про бій. Найбільше вимог виставляв Лопес. Його не влаштовував гонорар.

Все ж боксери таки погодилися провести бій. Поєдинок Ломаченко — Лопес відбудеться 17 жовтня у “MGM Grand” у Лас-Вегасі (США).

Примітно, що зустріч боксерів мала відбутися навесні, але пандемія коронавірусу внесла корективи в календар боксерських шоу. Поєдинок намагалися безуспішно організувати 19 вересня. Пізніше Ломаченко повідомив, що бій відбудеться 3 жовтня. В результаті кінцевою датою стало 17 жовтня.