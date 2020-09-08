Контракт подписан: Ломаченко и Лопес договорились про очный бой

Стороны довольно долго не могли договориться о бое. Больше требований выставлял Лопес. Его не устраивал гонорар.

Все же боксеры таки согласились провести бой. Поединок Ломаченко — Лопес состоится 17 октября в “MGM Grand” в Лас-Вегасе (США).

Примечательно, что встреча боксеров должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксерских шоу. Поединок пытались безуспешно организовать 19 сентября. Позже Ломаченко сообщил, что бой состоится 3 октября. В результате конечной датой стало 17 октября.