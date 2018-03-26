Контрагенти заборгували "Укртрансгазу" 2,83 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Заборгованість контрагентів перед “Укртрансгаз” за транспортування природного газу складає 2,83 млрд грн, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Станом на 28 лютого 2018 сумарна заборгованість перед „Укртрансгаз“ споживачів послуг транспортування природного газу збільшилась на 22 млн гривень (1%) порівняно с січнем 2018 року до 2,83 млрд грн”, — зазначили в компанії.
“Укртрансгаз” звернув увагу на те, що вартість транспортування газу закладено в тарифах на газ та тепло, які сплачують кінцеві споживачі, однак регіональні газопостачальні підприємства та підприємства ТКЕ не розраховуються вчасно з “Укртрансгазом” та системно накопичують борги.
“Невиконання боржниками компанії умов договорів та чинного законодавства України провокує суттєві ризики проходження опалювального сезону та обмеження можливостей інвестування у розвиток ГТС України”, — наголосили в “Укртрансгазі”.
Нагадаємо, Україна розпочала оцінку нового маршруту імпорту газу з Європи. Так, зокрема, “Укртрансгаз” розпочав оцінку попиту на вхідні потужності в Україну з Румунії по Трансбалканському трубопроводу.