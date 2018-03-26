Контрагенты задолжали "Укртрансгазу" 2,83 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Задолженность контрагентов перед “Укртрансгаз” за транспортировку природного газа составляет 2,83 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“По состоянию на 28 февраля 2018 года суммарная задолженность перед ”Укртрансгаз“ потребителей услуг транспортировки природного газа увеличилась на 22 млн гривен (1%) по сравнению с январем 2018 года до 2,83 млрд грн”, — отметили в компании.
“Укртрансгаз” обратил внимание на то, что стоимость транспортировки газа заложена в тарифах на газ и тепло, которые платят конечные потребители, однако региональные газоснабжающие предприятия и предприятия ТКЭ не рассчитываются вовремя с “Укртрансгазом” и системно накапливают долги.
“Невыполнение должниками компании условий договоров и действующего законодательства Украины провоцирует существенные риски прохождения отопительного сезона и ограничение возможностей инвестирования в развитие ГТС Украины”, — отметили в “Укртрансгазе”.
Напомним, Украина начала оценку нового маршрута импорта газа из Европы. Так, в частности, “Укртрансгаз” решил оценить спрос на входные мощности в Украину из Румынии по трансбалканскому трубопроводу.