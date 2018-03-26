Контрагенты задолжали "Укртрансгазу" 2,83 млрд гривен

“По состоянию на 28 февраля 2018 года суммарная задолженность перед ”Укртрансгаз“ потребителей услуг транспортировки природного газа увеличилась на 22 млн гривен (1%) по сравнению с январем 2018 года до 2,83 млрд грн”, — отметили в компании.

“Укртрансгаз” обратил внимание на то, что стоимость транспортировки газа заложена в тарифах на газ и тепло, которые платят конечные потребители, однако региональные газоснабжающие предприятия и предприятия ТКЭ не рассчитываются вовремя с “Укртрансгазом” и системно накапливают долги.

“Невыполнение должниками компании условий договоров и действующего законодательства Украины провоцирует существенные риски прохождения отопительного сезона и ограничение возможностей инвестирования в развитие ГТС Украины”, — отметили в “Укртрансгазе”.

Напомним, Украина начала оценку нового маршрута импорта газа из Европы. Так, в частности, “Укртрансгаз” решил оценить спрос на входные мощности в Украину из Румынии по трансбалканскому трубопроводу.