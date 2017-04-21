Контрафактні горілку і тютюн на понад 400 тис. гривень вилучили на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Полтавщині фальсифікований алкоголь збувала особа, яка раніше вже притягувалася за аналогічний злочин. Працівники оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області вилучили контрафактну горілку та тютюнові вироби на суму понад 400 тис. грн, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Полтавській області.
Зазначається, що податківці вилучили цю продукцію в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України за фактом незаконного транспортування, зберігання і збуту підакцизних товарів.
Встановлено, що особа, яка раніше вже притягувалася щодо незаконного збуту підакцизної продукції, налагодила незаконний збут населенню у кількох районах Полтавської області лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів, у тому числі незаконно ввезених на територію України поза митним контролем.
"У ході проведених обшуків встановлених місць зберігання і збуту підакцизної продукції вилучено понад 1 т лікеро-горілчаних напоїв і спирту, більше 1 тис. пачок тютюнових виробів, серед яких цигарки виробництва Російської Федерації та Молдови контрабандного походження, готівкові кошти і автотранспорт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальна вартість вилученої продукції становила 420 тис. грн.
Наразі проводяться слідчі дії.
Як повідомляв УНН, за оцінками експертів, частка тіньового горілчаного ринку в країні становить понад 80%.
При цьому Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.