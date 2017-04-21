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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23541 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86162 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143869 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112104 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113652 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110708 просмотра

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Контрафактные водку и табак на более 400 тыс. грн изъяли в Полтавской области

Контрафактные водку и табак на более 400 тыс. грн изъяли в Полтавской области

Киев  •  УНН

 • 7490 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Полтавской области фальсифицированный алкоголь сбывал человек, который ранее уже привлекался за аналогичное преступление. Работники оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области изъяли контрафактную водку и табачные изделия на сумму свыше 400 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Полтавской области.

Отмечается, что налоговики изъяли эту продукцию в рамках проведения досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины по факту незаконной транспортировки, хранения и сбыта подакцизных товаров.

Установлено, что лицо, которое ранее уже привлекалось из-за незаконного сбыта подакцизной продукции, наладило незаконный сбыт населению в нескольких районах Полтавской области ликероводочной продукции и табачных изделий, в том числе незаконно ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля.

"В ходе проведенных обысков установленных мест хранения и сбыта подакцизной продукции изъято более 1 т ликероводочных напитков и спирта, более 1 тыс. пачек табачных изделий, среди которых сигареты производства Российской Федерации и Молдовы контрабандного происхождения, наличные средства и автотранспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость изъятой продукции составила 420 тыс. грн.

Сейчас проводятся следственные действия.

Как сообщал УНН, по оценкам экспертов, доля теневого водочного рынка в стране составляет более 80%.

При этом Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.

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