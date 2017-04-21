Контрафактные водку и табак на более 400 тыс. грн изъяли в Полтавской области

Отмечается, что налоговики изъяли эту продукцию в рамках проведения досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины по факту незаконной транспортировки, хранения и сбыта подакцизных товаров.

Установлено, что лицо, которое ранее уже привлекалось из-за незаконного сбыта подакцизной продукции, наладило незаконный сбыт населению в нескольких районах Полтавской области ликероводочной продукции и табачных изделий, в том числе незаконно ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля.

"В ходе проведенных обысков установленных мест хранения и сбыта подакцизной продукции изъято более 1 т ликероводочных напитков и спирта, более 1 тыс. пачек табачных изделий, среди которых сигареты производства Российской Федерации и Молдовы контрабандного происхождения, наличные средства и автотранспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость изъятой продукции составила 420 тыс. грн.

Сейчас проводятся следственные действия.

Как сообщал УНН, по оценкам экспертов, доля теневого водочного рынка в стране составляет более 80%.

При этом Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.