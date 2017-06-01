Контрабандиста предметів старовини VII ст. до н.е. засудили на чотири роки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. 36-річного киянина, який намагався перемістити через державний кордон України поза митним контролем близько 1 тис. культурних цінностей періоду VІI століття до н.е. — ХХ ст. н.е., засудили до позбавлення волі строком на 4 роки з іспитовим строком у 3 роки. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненської області.
"Рівненський міський суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки. Одночасно, з урахуванням того, що підсудний свою вину визнав повністю та щиро розкаявся, до нього судом застосовано ст. 75 Кримінального кодексу України та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки з покладенням певних обов’язків", - йдеться у повідомленні.
Прокуратурою Рівненської області забезпечено участь у розгляді судом обвинувального акта стосовно 36-річного жителя м. Києва, який намагався перемістити через державний кордон України поза митним контролем предмети старовини, які належать до різних періодів, починаючи з часів VII ст. до н.е.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України — замах на контрабанду культурних цінностей.
Доведено, що частину старовинних предметів чоловік-колекціонер мав на меті незаконно переправити до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Для цього він організував та проплатив міжнародні поштові відправлення, у які помістив старовинні жіночі прикраси (перстні, сережки), обереги-амулети, гудзики, натільні хрестики, привіски до кінської збруї, голки, наконечники до стріл, та ін.
Ще частину культурних цінностей (серед них — 120 монет часів Римської імперії, старовинний меч XІV-XV ст.) зловмисник намагався вивезти автобусом до Республіки Білорусь. Він приховав незадекларований багаж серед особистих речей та намагався перетнути державний кордон в обхід митного контролю на посту “Нові Яриловичі” у Чернігівській області.
За рішенням суду предмети культурних цінностей періоду VІI століття до н.е. — ХХ ст. н.е., а всього близько 1 тис. найменувань, передано у власність держави.
Як повідомляв УНН 1 червня, понад 230 старовинних монет намагався вивезти росіянин з України.