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Контрабандиста предметов старины VII в. до н.э. осудили на четыре года

Киев • УНН

 • 9780 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. 36-летнего киевлянина, который пытался переместить через государственную границу Украины вне таможенного контроля около 1 тыс. культурных ценностей периода VІI в. до н.э. - ХХ в. н.э., приговорили к лишению свободы сроком на 4 года с испытательным сроком в 3 года. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

Контрабандиста предметов старины VII в. до н.э. осудили на четыре года

"Ровенский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Одновременно, с учетом того, что подсудимый свою вину признал полностью и искренне раскаялся, к нему судом применена ст. 75 Уголовного кодекса Украины и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года с возложением определенных обязанностей", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Ровенской области обеспечено участие в рассмотрении судом обвинительного акта о 36-летнего жителя г. Киева, который пытался переместить через государственную границу Украины вне таможенного контроля предметы старины, относящиеся к разным периодам, начиная со времен VII в. до н.э.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 УК Украины - покушение на контрабанду культурных ценностей.

Доказано, что часть старинных предметов коллекционер пытался незаконно переправить в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Для этого он организовал и оплатил международные почтовые отправления, в которые поместил старинные женские украшения (кольца, серьги), обереги-амулеты, пуговицы, нательные крестики, привески к конской сбруе, иглы, наконечники к стрелам и др.

Еще часть культурных ценностей (в том числе - 120 монет времен Римской империи, старинный меч XIV-XV вв.) злоумышленник пытался вывезти автобусом в Республику Беларусь. Он скрыл незадекларированный багаж среди личных вещей и пытался пересечь государственную границу в обход таможенного контроля на посту "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

По решению суда предметы культурных ценностей периода VИI века до н.э. - ХХ вв. н.э., а всего около 1 тыс. наименований, переданы в собственность государства.

Как сообщал УНН 1 июня, более 230 старинных монет пытался вывезти россиянин из Украины.

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