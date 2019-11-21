"Контрабандист" Фірманюк розповів про зустріч з Нефьодовим

Вони навіть зустрічалися в робочому кабінеті Нефьодова в Мінфіні, до його призначення на митницю, де і обговорювали концепцію її реформування.

“Почути від Нефьодова своє прізвище як контрабандиста було дуже несподівано, адже я з ним зустрічався, спілкувався, та навіть пропонував своє бачення реформи митниці і, відкрию секрет, деякі з цих ідей знайшли своє місце в його концепції „Нової митниці“... Якщо він якісь мої ідеї почув, вважаю, це дуже круто, адже він — людина нова, йому складно в усьому розібратися. Тому тут без порад неможливо. Є люди, які багато чого знають, які мають позитивний досвід розвитку митниці, і не про мене йдеться. Той самий Хорошковський, Макаренко. При них, до речі, митниця була найбільш прозора”, — каже Фірманюк.

За словами бізнесмена, у Нефьодова є цілий відділ, який відслідковує контрабанду на митниці, тож краще інформацію брати звідти, а не з преси.

“Він сказав, що читав про це в пресі, але фактів, які підтверджують, що я контрабандист, — немає. Дивно, що керівник митниці бере таку інформацію з преси, а не зсередини своєї структури. Уявіть, наприклад, що очільник МВС Арсен Аваков на питання, які в Україні є „злодії в законі“, каже, що це — такі-то люди, про яких він читав у ЗМІ. Це ж абсурд. Але для Нефьодова це, чомусь, нормально. Хоча в нього є цілий департамент по „контрабанді“, який мав йому давно підготувати довідку, що таке контрабанда, хто цим займається, і якою вона буває”, — зазначив Фірманюк.

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