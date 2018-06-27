Контактна група щодо Донбасу розпочала зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, раніше у Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Представник України у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив, що Росія на переговорах щодо Донбасу у Мінську не погоджується на створення зони безпеки уздовж неконтрольованої українським урядом частини українсько-російського кордону.