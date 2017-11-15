Контактна група підтвердила готовність до перемир’я на Донбасі

“Тристороння контактна група підтверджує свою повну відданість перемир’ю, яке було оголошено в зв’язку з початком навчального року та безумовному виконанню додаткових заходів, спрямованих на забезпечення всеохоплюючого та сталого безстрокового припинення вогню, включно із виконанням всіх відповідних наказів”, — написала вона.

За її словами, в цьому контексті українська сторона підтвердила свою повну відданість взятим на себе зобов’язанням.

“Особливе занепокоєння викликають обстріли життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема, зафіксовані СММ ОБСЄ випадки обстрілів Донецької фільтровальної станції, наслідки яких можуть призвести до гуманітарної та екологічної катастрофи”, — зазначили Д.Оліфер.

Зокрема, за її словами, йдеться про домовленості стосовно не здійснювати обстріли та наступи на Донецьку фільтровальну станцію, проведення робіт з розмінування в районі цієї станції і доріг, що ведуть до неї, а також надання гарантій безпеки для працівників станції, ремонтних бригад та персоналу СММ ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, українська сторона у Мінську наголосила на допуску ОБСЄ на всю територію ОРДЛО.