Контактная группа подтвердила готовность к перемирию на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила полную готовность к перемирию, которое было объявлено в связи с началом учебного года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКЛ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook, передает УНН.
"Трехсторонняя контактная группа подтверждает свою полную приверженность перемирию, которое было объявлено в связи с началом учебного года и безусловному выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение всеобъемлющего и устойчивого бессрочного прекращения огня, включая выполнением всех соответствующих приказов", - написала она .
По ее словам, в этом контексте украинская сторона подтвердила свою полную приверженность взятым на себя обязательствам.
"Особое беспокойство вызывают обстрелы жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, в частности, зафиксированы СММ ОБСЕ случаи обстрелов Донецкой фильтровальной станции, последствия которых могут привести к гуманитарной и экологической катастрофы", - отметили Д.Олифер.
В частности, по ее словам, речь идет о договоренности относительно не совершать обстрелы и наступления на Донецкую фильтровальной станции, проведения работ по разминированию в районе этой станции и дорог, ведущих к ней, а также предоставление гарантий безопасности для работников станции, ремонтных бригад и персонала СММ ОБСЕ.
Как сообщал УНН, украинская сторона в Минске подчеркнула на допуске ОБСЕ на всю территорию ОРДЛО.