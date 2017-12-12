Контакти оточення Саакашвілі з Курченко могли призвести до кривавої провокації проти України - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів сказав про те, що дуже переживав з приводу того, що контакти оточення екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з українським олігархом Сергієм Курченко та ФСБ можуть призвести до кривавої провокації проти України, повідомляє УНН.
“Взяття Михайла Саакашвілі під домашній арешт, є вимогою нормального продовження слідства. Слідство не може нормально діяти, коли права рука Саакашвілі знаходиться під арештом, а сам Саакашвілі знаходиться у тому чи іншому наметі на Майдані і зволить дозволити слідчому прийти з ним поспілкуватись. Так слідство у цивілізованій країні не відбувається. Це головна причина нашого бажання отримати право на домашній арешт Саакашвілі. Хоча є ще одна річ. Так, дійсно, Саакашвілі свого часу обговорював зі своїм оточенням те, що він має десь пропасти. Для цього знімався цілий будинок, де він кілька днів пропадав. Потім сталась неприємність. У той момент я дуже переживав за Саакашвілі, бо коли людина вступає в такі плани з ФСБ... це може бути легко перевернуто і привести до летального результату, де українське керівництво будуть звинувачувати у розправі над своїм політичним опонентом. Я дуже переживав, що контакти оточення Саакашвілі з Курченко-ФСБ-ешним угрупуванням може привести до дуже серйозної кривавої провокації щодо української держави. І зараз такі переживання існують. Хоча після того як вони оголошені, очевидно, вони стали меншими”, — заявив Генпрокурор.
Він також висловив бажання мати можливість спокійно вести слідство щодо М.Саакашвілі.
“Я бажаю одного. Ми впевнені у цій справі. Дайте можливість спокійно вести слідство щодо Саакашвілі так само як щодо інших 90 тисяч грабіжників, розбійників, вбивць, корупціонерів, автомобільних крадіїв, які притягуються до кримінальної відповідальності. Ми всі маємо бути рівними перед законом”, — резюмував він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо Саакашвілі.