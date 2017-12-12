Контакты окружения Саакашвили с Курченко могли привести к кровавой провокации против Украины - ГПУ

“Взятие Михаила Саакашвили под домашний арест является требованием нормального продолжения следствия. Следствие не может нормально действовать, когда правая рука Саакашвили находится под арестом, а сам Саакашвили находится в той или иной палатке на Майдане и соизволит разрешить следователю прийти с ним пообщаться. Так следствие в цивилизованной стране не происходит. Это главная причина нашего желания получить право на домашний арест Саакашвили. Хотя есть еще одна вещь. Да, действительно, Саакашвили в свое время обсуждал со своим окружением, что он где-то пропасть. Для этого снимался целый дом, где он несколько дней пропадал. Затем произошла неприятность. В тот момент я очень переживал за Саакашвили, потому что когда человек вступает в такие планы по ФСБ ... это может быть легко перевернуто и привести к летальному исходу, где украинское руководство будут обвинять в расправе над своим политическим оппонентом. Я очень переживал, что контакты окружения Саакашвили с Курченко-ФСБешной группировкой может привести к очень серьезной кровавой провокации в отношении украинского государства. И сейчас такие переживания существуют. Хотя после того как они объявлены, очевидно, они стали меньше”, — заявил Генпрокурор.

Он также выразил желание иметь возможность спокойно вести следствие по М.Саакашвили.

“Я хочу одного. Мы уверены в этом деле. Дайте возможность спокойно вести следствие по Саакашвили так же как насчет других 90 тысяч грабителей, разбойников, убийц, коррупционеров, автомобильных воров, которые привлекаются к уголовной ответственности. Мы все должны быть равны перед законом”, — резюмировал он.

Напомним, как сообщал УНН, ГПУ подаст апелляцию на решение суда по Саакашвили.