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Контакт-центр щодо COVID-19 прийняв 350 тис. звернень: почастішали запитання про вакцинацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. З часу запуску 2 листопада минулого року контакт-центру Міністерства охорони здоров’я із протидії COVID-19 до нього надійшло понад 350 тис. звернень. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Ми отримали з самого початку роботи контактного центру 353 тисячі дзвінків від наших громадян“,- сказав Кучер.

Деталі

За його словами, найнижчий відсоток обробки звернень наразі у Вінницькій, Івано-Франківській та Київській областях.

“Також останніми днями ми бачимо суттєве збільшення кількості звернень на контактний центр по питаннях, пов’язаних з вакцинацією. 85% таких звернень ми отримали з приводу запису на вакцинацію — це 17 507 дзвінків. 4% людей цікавляться, коли початок вакцинації, хоча вона йде. Майже 2% цікавляться питаннями ефективності вакцини і це 393 звернення...”, — розповів Кучер.

Заступник міністра також звернув увагу на те, які саме запити оформлені як звернення у контактному центрі для запитань, які потребують додаткового уточнення.

“В першу чергу це 29,67% — це скарги на роботу сімейних лікарів, 33% — це скарги на роботу лікарень, 11% — це скарги по інших питаннях, 7,92% — це скарги на лабораторію і 7,59% — це скарги на поліклініки та амбулаторії”, — сказав Кучер.

Доповнення

2 листопада 2020 року МОЗ запустило роботу контакт-центру із протидії COVID-19. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що через контакт-центр МОЗ можна отримати супровід сімейного лікаря і як це зробити.

Додамо, за даними МОЗ, загалом 320 265 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. Станом на 6 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 419 379 людей.

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