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Контакт-центр по COVID-19 принял 350 тыс. обращений: участились вопросы о вакцинации

Контакт-центр по COVID-19 принял 350 тыс. обращений: участились вопросы о вакцинации

Киев  •  УНН

 • 13716 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Со времени начала работы 2 ноября прошлого года контакт-центра Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 в него поступило более 350 тыс. обращений. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы получили с самого начала работы контактного центра 353 тыс. звонков от наших граждан", - сказал Кучер.

Детали

По его словам, самый низкий процент обработки обращений на сегодня в Винницкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

"Также в последние дни мы видим существенное увеличение количества обращений в контактный центр по вопросам, связанным с вакцинацией. 85% таких обращений мы получили по поводу записи на вакцинацию - это 17 507 звонков. 4% людей интересуются, когда начало вакцинации, хотя она идет. Почти 2% интересуются вопросами эффективности вакцины, и это 393 обращения..." - рассказал Кучер.

Заместитель министра также обратил внимание на то, какие именно запросы оформлены как обращения в контактном центре для вопросов, требующих дополнительного уточнения.

"В первую очередь это 29,67% - это жалобы на работу семейных врачей, 33% - это жалобы на работу больниц, 11% - это жалобы по другим вопросам, 7,92% - это жалобы на лабораторию и 7,59% - это жалобы на поликлиники и амбулатории", - сказал Кучер.

Дополнение

2 ноября 2020 года Минздрав запустил работу контакт-центра по противодействию COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что через контакт-центр Минздрава можно получить сопровождение семейного врача и как это сделать.

Добавим, по данным Минздрава, в общем 320 265 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 6 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек.

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