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Консультації з угорською стороною щодо закону про освіту продовжаться в липні - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Наступний раунд консультацій з міністерством освіти України і угорською громадою щодо імплементації Закону України “Про освіту” відбудеться на початку липня. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в Трускавці, передає УНН.

“Ми домовились про наступний раунд консультацій з міністерством освіти України і угорською громадою на початку липня. Хочу підкреслити: зараз говоримо про практичні питання: скільки годин, які предмети”, - зазначив Клімкін.

На його думку, в цілому переговори були не простими, але позитивними.

Нагадаємо, 22 червня на Закарпатті відбулися консультації між Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич та Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, Міністром людських ресурсів Угорщини Міклошем Кашлером за участю представників угорської меншини України щодо імплементації Закону України “Про освіту”.

“Що стосується пом’якшення вимог, угорська сторона наголошувала на тому, що потрібно повернутись до того, що було: фактично, переписати статтю 7 нашого нового закону про освіту. Це вже пройшло. Всі прекрасно розуміють, що цей закон спрямований на допомогу нашим громадам. Зараз ми говоримо не про зміну цієї статті, а про те, яким чином цей закон зреалізувати. Для цього нам потрібно збільшити перехідний період”, — сказав міністр.

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