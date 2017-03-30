Консульські установи посилено охоронятимуть на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 березня. УНН. На Закарпатті організують посилену охорону консульських установ. Відповідне доручення правоохоронним органам дав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, повідомляють у прес-службі облдержадміністрації, передає УНН.
“Г. Москаль доручив посилити охорону консульських установ на Закарпатті у зв’язку з обстрілом консульства Польщі в Луцьку”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Сьогодні ж, 30 березня, керівництвом Управління поліції охорони у Закарпатській області прийнято рішення про додаткове патрулювання трьох консульств на території Ужгорода та Берегова.
“Під нашою охороною знаходяться обидва консульства Угорщини та консульство Словаччини. У зв’язку із подіями, що відбулися у Луцьку, було ухвалено рішення про задіяння додаткових постів, які патрулюватимуть територію трьох консульських установ, зокрема вночі...”, — повідомила УНН речниця Управління поліції охорони у Закарпатській області Мар′яна Мартин.
У Закарпатській області знаходяться чотири консульські установи — Генеральне консульство Угорщини у м. Ужгород, Консульство Угорщини у м.Берегове, Генерального консульства Словацької Республіки у м.Ужгород та Консульство Румунії у с.Солотвино.
Нагадаємо, 30 березня Польські консульства в Україні залишаються закритими.