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Консульські установи посилено охоронятимуть на Закарпатті

Консульські установи посилено охоронятимуть на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 30 березня. УНН. На Закарпатті організують посилену охорону консульських установ. Відповідне доручення правоохоронним органам дав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, повідомляють у прес-службі облдержадміністрації, передає УНН.

“Г. Москаль доручив посилити охорону консульських установ на Закарпатті у зв’язку з обстрілом консульства Польщі в Луцьку”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

Сьогодні ж, 30 березня, керівництвом Управління поліції охорони у Закарпатській області прийнято рішення про додаткове патрулювання трьох консульств на території Ужгорода та Берегова.

“Під нашою охороною знаходяться обидва консульства Угорщини та консульство Словаччини. У зв’язку із подіями, що відбулися у Луцьку, було ухвалено рішення про задіяння додаткових постів, які патрулюватимуть територію трьох консульських установ, зокрема вночі...”, — повідомила УНН речниця Управління поліції охорони у Закарпатській області Мар′яна Мартин.

У Закарпатській області знаходяться чотири консульські установи — Генеральне консульство Угорщини у м. Ужгород, Консульство Угорщини у м.Берегове, Генерального консульства Словацької Республіки у м.Ужгород та Консульство Румунії у с.Солотвино.

Нагадаємо, 30 березня Польські консульства в Україні залишаються закритими.

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