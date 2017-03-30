Консульские учреждения будут усиленно охранять на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 30 марта. УНН. На Закарпатье организуют усиленную охрану консульских учреждений. Соответствующее поручение правоохранительным органам дал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, сообщают в пресс-службе облгосадминистрации, передает УНН.
"Г. Москаль поручил усилить охрану консульских учреждений на Закарпатье в связи с обстрелом консульства Польши в Луцке ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сегодня же, 30 марта, руководством Управления полиции охраны в Закарпатской области принято решение о дополнительном патрулирование трех консульств на территории Ужгорода и Берегово.
"В нашей охраной находятся оба консульства Венгрии и консульство Словакии. В связи с событиями, произошедшими в Луцке, было принято решение о задействовании дополнительных постов, которые будут патрулировать территорию трех консульских учреждений, в частности ночью ... ", - сообщила УНН пресс-секретарь Управления полиции охраны в Закарпатской области Марьяна Мартин.
В Закарпатской области находятся четыре консульские учреждения - Генеральное консульство Венгрии в г.Ужгород, Консульство Венгрии в г.Берегово, Генерального консульства Словацкой Республики в г.Ужгород и Консульство Румынии в с.Солотвино.
Напомним, 30 марта Польские консульства в Украине остаются закрытыми .