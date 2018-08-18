Консул РФ відвідав екіпаж судна Mekhanik Pogodin
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Генеральний консул РФ в Україні відвідав російське судно "Механік Погодін" (Mekhanik Pogodin), яке перебуває у херсонському порту. На борту є медикаменти і продукти. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Скарги на бездіяльність уповноважених органів спрямовані компанією в усі інстанції: прикордонні і митні служби, в адміністрацію (капітану) порту, а також генеральному консулу РФ в Україні, який після звернення судновласника сьогодні ввечері (в п'ятницю) відвідав агента судновласника і капітана судна. Команда почуває себе добре. І продукти, і медикаменти є на судні в повному обсязі", - повідомили в компанії "В. Ф. Танкер", яка виступає оператором судна.
За даними оператора судна, екіпаж "Механіка Погодіна" не пустив на борт портову інспекцію, яка хотіла перевірити скаргу про незадовільний стан судна.
Нагадаємо, постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін повідомив, що 10 серпня 2018 року в Херсонський морський торговельний порт зайшло судно Mekhanik Pogodin, яке належить російській компанії, що перебуває в списку санкцій РНБО.
Згодом УНН вдалося дізнатися, що команду російського судна Mekhanik Pogodin ніхто не затримував.
У Омбудсмена України повідомили, що від команди судна Mekhanik Pogodin скарг не надходило.