Консул перевіряє, чи могли бути українці серед загиблих у Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Консул України у російському Новосибірську перевіряє, чи могли бути серед загиблих під час пожежі у торговельно-розважальному центрі "Зимова вишня" у Кемерово громадяни України. Про це УНН повідомив заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Консул у Новосибірську перевіряє інформацію, чи могли бути серед загиблих і постраждалих внаслідок пожежі в торговельно-розважальному центрі "Зимова вишня" в місті Кемерово громадяни України", - повідомив Кирилич.
Під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерово загинули щонайменше 53 людини.
Пожежа в "Зимовій вишні" розпочалася 25 березня.