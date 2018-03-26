Консул проверяет, могли ли быть украинцы среди погибших в Кемерово

"Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово граждане Украины", - сообщил Кирилич.

Во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли по меньшей мере 53 человека.

Пожар в "Зимней вишни" начался 25 марта.