Консул проверяет, могли ли быть украинцы среди погибших в Кемерово
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Консул Украины в российском Новосибирске проверяет, могли ли быть среди погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово граждане Украины. Об этом УНН сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово граждане Украины", - сообщил Кирилич.
Во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли по меньшей мере 53 человека.
Пожар в "Зимней вишни" начался 25 марта.