Консул перебуває в контакті з правоохоронцями США щодо затримання українських хакерів – МЗС

"За інформацією Міністерства юстиції США, в європейських країнах на звернення американських правоохоронних органів арештовано трьох громадян України, і кожному з них висунуто звинувачення у вчиненні кіберзлочинів. Консул України встановив контакт зі співробітниками правоохоронних органів США. Співробітниками американських компетентних органів підтверджено затримання громадян України, а також надано інформацію щодо адвокатського захисту одного із затриманих українців", - повідомив Кирилич.

Нагадаємо, у США трьом українцям, яких звинувачують у викраденні номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу, повідомили про арешт.