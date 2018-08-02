Консул перебуває в контакті з правоохоронцями США щодо затримання українських хакерів – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Український консул перебуває в постійному контакті з правоохоронцями США щодо затримання трьох українських хакерів. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"За інформацією Міністерства юстиції США, в європейських країнах на звернення американських правоохоронних органів арештовано трьох громадян України, і кожному з них висунуто звинувачення у вчиненні кіберзлочинів. Консул України встановив контакт зі співробітниками правоохоронних органів США. Співробітниками американських компетентних органів підтверджено затримання громадян України, а також надано інформацію щодо адвокатського захисту одного із затриманих українців", - повідомив Кирилич.
Нагадаємо, у США трьом українцям, яких звинувачують у викраденні номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу, повідомили про арешт.