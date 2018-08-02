Консул находится в контакте с правоохранительными органами США по задержанию украинских хакеров - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинский консул находится в постоянном контакте с правоохранительными органами США по задержанию трех украинских хакеров. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"По информации Министерства юстиции США, в европейских странах на обращение американских правоохранительных органов арестованы трое граждан Украины, и каждому из них предъявлено обвинение в совершении киберпреступлений. Консул Украины установил контакт с сотрудниками правоохранительных органов США. Сотрудниками американских компетентных органов подтверждено задержания граждан Украины, а также предоставлена информация о адвокатской защите одного из задержанных украинцев", - сообщил Кирилич.
Напомним, в США трем украинцам, обвиняемым в похищении номеров платежных карточек и других данных американского бизнеса, сообщили об аресте.