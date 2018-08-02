Консул находится в контакте с правоохранительными органами США по задержанию украинских хакеров - МИД

"По информации Министерства юстиции США, в европейских странах на обращение американских правоохранительных органов арестованы трое граждан Украины, и каждому из них предъявлено обвинение в совершении киберпреступлений. Консул Украины установил контакт с сотрудниками правоохранительных органов США. Сотрудниками американских компетентных органов подтверждено задержания граждан Украины, а также предоставлена ​​информация о адвокатской защите одного из задержанных украинцев", - сообщил Кирилич.

Напомним, в США трем украинцам, обвиняемым в похищении номеров платежных карточек и других данных американского бизнеса, сообщили об аресте.