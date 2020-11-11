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Конституційний Суд вважає, що закриттям провадження проти Тупицького НАЗК "уникає відповідальності"

Конституційний Суд вважає, що закриттям провадження проти Тупицького НАЗК "уникає відповідальності"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило клопотання до суду про закриття провадження у справі голови Конституційного Суду України, яке не пов'язане з корупцією і такий крок є свідченням намагання уникнення юридичної відповідальності за свої незаконні дії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КСУ, передає УНН.

"Так, у повідомленні НАЗК йдеться про те, що... направило до судів клопотання про закриття проваджень у 62 справах, де в одній із фігурантів зазначений голова КСУ Олександр Тупицький. НАЗК не вказало, що це провадження стосується не протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією стосовно голови Конституційного Суду України, який, до речі, ніколи не складався, а саме про позов Олександра Тупицького до НАЗК щодо незаконності дій його посадових осіб та спростування поширеної ними неправдивої інформації. Власне, з метою уникнення юридичної відповідальності за свої дії Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало вказане клопотання про закриття провадження до суду", - зазначили у КСУ.

Зазначається, що наведене і стало причиною "для щоденної інформаційної кампанії з дезінформації" про діяльність Конституційного Суду України та його суддів.

"Для донесення громадськості об’єктивної інформації повідомляємо, що жодних протоколів стосовно голови Конституційного Суду України Національне агентство з питань запобігання корупції не складало та не вручало, як це передбачено чинним законодавством. Більше того, позиція суддів Конституційного Суду України полягає у тому, щоб уже складені НАЗК стосовно них протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, суди розглядали по суті. Це дасть змогу у законний спосіб довести неправомірність дій Національного агентства з питань запобігання корупції", - резюмували у КСУ.

Нагадаємо, що НАЗК звинуватило Конституційний Суд у процесі закриття понад 60 справ стосовно ТОП-посадовців, серед яких значився й Голова КСУ Олександр Тупицький.

Додамо, що вчора, 10 листопада, у КСУ відповіли на звинувачення голови НАЗК у тому, що "орган конституційної юрисдикції країни перебрав на себе функції парламенту".

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