Конституційний суд, бюджет, кадрові перестановки: Зеленський звернувся до нардепів

"На жаль чимало депутатів отримали позитивні тести, зокрема і спікер Дмитро Разумков…та віце-спікер Руслан Стефанчук…Цього року в парламенту ще багато роботи, це і рішення проблеми з Конституційним судом, і прийняття бюджету у другому читанні, і можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, і вам (нардепам – ред.) це зробити", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука виявили коронавірус.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.