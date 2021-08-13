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Конституція Пилипа Орлика вже готова до експозиції у Києві: з'явилися фото

Конституція Пилипа Орлика вже готова до експозиції у Києві: з'явилися фото

Київ • УНН

 • 21169 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Днями в Україну було доправлено оригінал Конституції Пилипа Орлика для тимчасового експонування в межах святкування 30-ї річниці незалежності. Фотографії документу також були оприлюднені на сайті Глави держави, передає УНН.

Деталі

Так, за даними ОП, усі охочі матимуть змогу побачити історичний документ з 16 серпня до 14 листопада 2021 року в Софійському соборі в Києві.

Конституція Пилипа Орлика прибула в Україну вперше за 311 років з часу свого створення. Документ вважається однією з перших конституцій Європи. Він фактично проголошував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю, що було великим кроком уперед у політичній думці того часу. Хоча реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася на чужині, а її творці не мали змоги повернутися на батьківщину, але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

Перша українська Конституція була ухвалена на зборах козацтва біля містечка Тягиня на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Вона містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була укладена у двох примірниках: українською та латинською мовами та має дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі.

“Прибуття документа, який вперше проголошував українську незалежність, на територію незалежної та суверенної України стало ще одним кроком у відновленні історичної тяглості України від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки й донині. Сучасна Україна втілює прагнення та мрії всіх минулих поколінь борців за незалежність”, — зазначили в ОП.

Що було раніше

21 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на святкування 30-ї річниці Незалежності України в серпні цього року зі Швеції привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Наприкінці червня Президент Володимир Зеленський повідомив, що держава вже отримала три копії Конституції Пилипа Орлика.

10 серпня до 30-ї річниці Незалежності в Україну прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика.

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