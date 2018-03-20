Конспіративний готель і полігони: Савченко розповіла, яке відео покаже ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На відеозаписах, які представить Генеральна прокуратура України, буде інформація про зустрічі Надії Савченко з певними особами у різних місцях. Про це під час брифінгу заявила народний депутат України Надія Савченко, передає УНН.
“Що ви будете бачити на відео — об’єкти, які писалися, це були об’єкти офісу, де я, час від часу, перебувала і зустрічалася з знайомими, друзями і об’єктом “А”. Це будуть записи готелю — певного конспіративного, де так само зустрічалася з об’єктом, це будуть записи з військових частин і полігонів, де ми проводили певні дії. Це будуть записи із “сірої зони”, — повідомила Савченко.
Вона додала, що у проведенні операцій по звільненню полонених так званий об’єкт “А” був для неї цікавий тим, що міг допомогти здійснювати “переходи і повернення з окупованих територій, коли ми з волонтерами звільняли полонених”.
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“Об’єкту “А” було цікаво фіксувати і нотувати все, що я роблю... Для цього я почала створювати сюрреалізм — він полягав у тому, щоб не тільки гранатами в різня боки, як розповів Луценко, я розповідала про всі можливі і неможливі операції при цьому радячись з об’єктом “А”, — повідомила Савченко.
Раніше народний депутат України, представник Президента в ВР Ірина Луценко заявила, що у четвер у Верховній Раді покажуть відео щодо Надії Савченко, що шокує суспільство.
Нагадаємо, комітет ВР розгляне у середу подання ГПУ на Савченко.